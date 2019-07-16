أليكس أيوبي: تعلمنا من خطأ لقاء الجزائر.. ومواجهة تونس صعبة

أكد أليكس أيوبي نجم المنتخب النيجيري أن نلعب على الثالث والرابع أمر جيد وسنسعى للفوز بالمباراة لانه شيء سيجعلنا نفخر به كلاعبين.

أضاف نجم الارسنال الإنجليزى خلال المؤتمر الصحفي اليوم باستاد السلام:" تعلمنا من أخطاء مباراة الجزائر وسنسعى لعدم تكرارها في مباراة الغد".

وأشار أيوبي "المنتخب النيجيرى شاب ويملك لاعبين صغارا في السن وعلى أعلى مستوى وامامهم المستقبل لإسعاد الشعب النيجيري"، وأكد "علينا الآن أن نعود لبلادنا مرفوعين الرأس ونحن على منصات التتويج من خلال الفوز بالمركز الثالث وسيكون أمرا جيدا بالنسبة لنا

خاصة أن هناك العديد من اللاعبين يشاركون في هذه البطولة لأول مرة".

واستكمل قائلا " المنتخب التونسي من الفرق المتميزة ويمتلك لاعبوه قوه واصرار وروحا كبيرة لكننا تعاهدنا كمجموعة لاعبين أن نحقق الفوز في هذه المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية".

تلتقى نيجيريا مع تونس غدًا في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية.