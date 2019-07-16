الأهلي يعود إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر إسبانيا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، من إسبانيا، بعد انتهاء معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة اليكانتي، على مدار 10أيام، استعدادًا لاستئناف مباراتيه المتبقيتين في مسابقة الدوري العام أمام المقاولون العرب والزمالك.
خاض فريق الأهلي خلال المعسكر ثلاثمباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي وأوكام الإسباني.
من المقرر أن تنطلق رحلة العودة في الثالثة عصرًا وتستغرق حوالي 4 ساعات ونصف الساعة لتصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم.
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