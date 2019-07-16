مدرب الزمالك الأسبق يضم نجل زين الدين زيدان لفريقه الجديد

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أنصت نجل زين الدين زيدان “إنزو” لنصيحة والده وانتقل إلى نادي ديسبورتيفو داس أفيس في الدوري البرتغالي بعد أسابيع قليلة من فسخ تعاقده مع نادي لوزان السويسري.

ويُدرب نادي ديسبورتيفو داس أفيس المدير الفني الأسبق لأندية ماريتمو وفيتوريا جوماريش وسبورتينج لشبونة والزمالك “أجوستو إناسيو” والذي رحل عن مصر في صيف 2017 عقب الخروج من الدور الأول للبطولة العربية للأندية على يد الفتح الرباطي المغربي.

وتولى إناسيو منصب المدير الفني لديسبورتيفو بموسم 2019/2018، واحتل معه المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة بفارق 16 نقطة عن المركز الخامس الذي احتله فيتوريا جوماريش.

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إنزو زيدان، 24 عامًا، بدأ محادثاته مع عدة أندية من بينها نادي فيتوريا دي جوماريش الواقع في شمال البرتغال، إلا أنه اختار العمل مع إناسيو في ديسبورتيفو.

وشارك ابن بطل العالم 1998 وبطل أوروبا 2000 مع المنتخب الفرنسي، في 34 مباراة كلاعب وسط إرتكاز مع نادي رايو ماجاداهوندا بدوري الدرجة الثانية الإسباني خلال الموسم الماضي.

لكن إنزو أخفق مع زملائه في إنقاذ ماجاداهوندا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة، ليعود إلى لوزان السويسري قبل بداية الصيف الحالي، وبعد أيام قرر فسخ تعاقده مع الفريق للبحث عن تجربة جديدة.

وقضى اللاعب فترة إعارة متواضعة من ريال مدريد إلى نادي ألافيس الإسباني قبل موسمين، ما أثر على حظوظه لتجديد تعاقده مع الريال رغم وجود والده آنذاك في منصب المدير الفني.