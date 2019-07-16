رياضة | جريزمان يحرق ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يحرق ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت الصحافة الكتالونية الضوء على دور النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الجديد.

وأشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن جريزمان تعود دائماً على عن زيارة شباك ريال مدريد ، الغريم التاريخي لبرشلونة، في 7 مناسبات سابقة .

وعنونت الصحيفة الإسبانية : الأهداف السبعة التي سجلها جريزمان في ريال مدريد بالدوري الأسباني .

وواصلت الصحيفة الإسبانية : منذ أن بدأ اللاعب أنطوان جريزمان في الليجا مع فريق ريال سوسيداد ولاحقًا مع اتليتيكو مدريد ، واجه ريال مدريد في 28 مباراة في مباريات الدوري ، سجل خلالها 7 أهداف .

Advertisements

وتابعت الموندو : كان الهدف الأول للفرنسي ضد النادي الأبيض، عندما كان جريزمان يرتدي قميص ريال سوسيداد ، حيث أنهى تمريرة عرضية من الجهة الخلفية لم يستطع دييجو لوبيز التصدي لها .

وأردفت :أيضًا سجل جريزمان ضد ريال مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو ، مع سوسيداد بعدما سدد الكرة قبل خروج دييجو لوبيز للتصدي للكرة .

وتابعت : بالفعل مع أتلتيكو حقق هدفه الأول في دربي مدريد ، كان الهدف التالي من جريزمان ضد الريال بأسلوب ميسي حيث توغل من وسط الملعب وسدد الكرة في الشباك .

وأكملت : وواصل هدفه التالي بعدما مر من كارفخال وسدد كرة قية سكنت شباك نافاس ، وفي الهدف قبل الأخير الذي سجله بمدريد ،مررها فيتولو إلى جريزمان الذي سددها في الشباك .

وأنهت : كان بمفرده أمام كورتوا قبل عدة أمتار من المرمى ، ليسدد بين ساق الحارس في ديربي مدريد بالبيرنابيو .