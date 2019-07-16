رياضة | كواليس جلسة الحسم بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة الحسم بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة حاسمة مع مسئولي نادي بيراميدز يوم الخميس المقبل للاتفاق على بعض الصفقات بين الناديين وسط رغبة كل منهما في ضم لاعبين من الآخر وتدعيم الصفوف خلال ميركاتو الصيف الجاري.

الزمالك يسعى لإتمام صفقات تبادلية مع بيراميدز وعدم دفع أي مقابل مادي ليحققوا بذلك أكثر من مكسب سواء بإبرام صفقات قوية أو التخلص من اللاعبين الراحلين بشكل مميز بجانب عدم دفع أي مقابل مادي وتوفير الملايين لصفقات أخرى وسط المفاوضات التي يقوم بها النادي مع بعض اللاعبين الآخرين.

الزمالك وضع قائمة بـ5 لاعبين بين صفوف بيراميدز وهم نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد مجدي أفشة وعبدالله البكري لضم 3 أو 4 لاعبين على حد أقصى منهم، في الوقت الذي يرغب فيه بيراميدز بضم كل من إبراهيم حسن وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز والكونغولي كابونجو كاسونجو.

الزمالك يسعى لادخال كل صفقة بأخرى من بين اللاعبين الموجودين في الفريق دون دفع أي مقابل مادي خاصة أن بيراميدز يرغب في ضم لاعبين أساسيين بين صفوف الزمالك وعلى رأسهم إبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز بالإضافة إلى تواجد عدد من العروض القوية للكونغولي كابونجو كاسونجو والتفكير في الإبقاء عليه من قبل مع الفريق بعد إنتهاء إعارته لصفوف الوحدة السعودي.