رياضة | مصر وصربيا فى بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة بالمكسيك .. اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وصربيا فى بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة بالمكسيك .. اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى منتخبنا الوطنى لشابات الكرة الطائرة تحت 20 عاما مع نظيره الصربى في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على صالة نادى ليون الرياضة بمدينة ليون جواتا خواتا المكسيكية ، فى أولى مباريات المنتخب لتحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر فى بطولة العالم التى تستضيفها المكسيك حتى 21 يوليو الجارى . كما تقام ثلاث مباريات أخرى لتحديد نفس المراكز ، فيلعب المكسيك مع رواندا ، وبيرو مع الأرجنتين ، وكوبا مع الدومينكان ، وتقام اليوم أربع مباريات أخرى لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن ، فيلتقى منتخب إيطاليا مع نظيره البرازيلى ، والصين مع روسيا ، وبولندا مع تركيا ، وأمريكا مع اليابان .

مباراة منتخبنا اليوم صعبة للغاية عندما يواجه المنتخب الصربى القوى صاحب برونزية القارة الأوروبية ، والذى كان على مقربة من المنافسة على كأس البطولة ، بعد الفوز على الأرجنتين ، والخسارة 2 / 3 بصعوبة من المنتخب التركى ، والخسارة بنفس النتيجة من الدب الروسى ، والحصول على خمس نقاط ، ولذلك أهتم أحمد فتحى المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى خلال الراحة السلبية التى منحها الإتحاد الدولى للمنتخبات المشاركة فى البطولة بعد إنتهاء منافسات الدور الأول ، على الإجتماع باللاعبات للتأكيد على ضرورة التركيز وتقديم مباراة قوية ، وإظهار الصورة الحقيقية للكرة الطائرة المصرية مهما كانت النتيجة .

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قال أحمد فتحى أنه يسعى إلى تحقيق الهدف الذى يصبو إليه بالحصول على أفضل مركز يمكنه الوصول إليه بعد المركز التاسع المحسوم بنسبة كبيرة للمنتخب الصربى ، نظرا لقوة المنافسة على المراكز من التاسع وحتى السادس عشر ، متمنيا الحصول على أحد المركزين الأول أو الثانى فى المجموعة التى تضم معه صربيا والمكسيك ورواندا للعب على المركز من التاسع وحتى الثانى عشر ، مؤكدا أن المجموعة صعبة للغاية لأنها تضم منتخبات قوية على رأسها صربيا التى كانت قاب قوسين أو أدنى من التأهل مع الكبار للعب على لقب البطولة ، والمكسيك الدولة المنظمة التى سوف يؤازرها جماهير غفيرة عاشقة للعبة ، بالإضافة إلى روندا وصيف القارة السمراء .

أكد أحمد فتحى إن المنتخب سوف يبذل قصارى جهده لحقيق الهدف الذى وضعه الجهاز الفنى واللاعبات نصب أعينهم عندما أتوا إلى المكسيك للمشاركة فى البطولة فى رحلة شاقة ، لترك بصمة كبيرة فى المونديال ، الذى شهد تغير فى قوى اللعبة على مستوى العالم ، معلنا أن المنتخب سوف يتدرب فى الساعة الثامنة من صباح اليوم لمدة ساعة بالصالة الفرعية لنادى ليون ، لتحفيظ اللاعبات خطة اللعب التى سيواجه بها المنتخب الصربى ، بالإضافة إلى التدريب على الإرسال الإستقبال وحائط الصد .