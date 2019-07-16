رياضة | بايرن ميونخ يضم صفقة جديدة

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء ضم المهاجم الشاب ليون داجاكو من شتوتجارت بعقد لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2023 .



وسيشارك داجاكو (18 عاماً) في البداية مع فريق الهواة بنادي بايرن ميونخ في منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وقال رئيس قطاع الشباب لنادي بايرن ميونخ، يوخن شاور: "نحن مقتنعون بأنه سيحقق خطوات كبيرة على طريق التطور في بايرن".