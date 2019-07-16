رياضة | عواد للإسماعيلي: لن ألعب للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد للإسماعيلي: لن ألعب للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبلغ محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مسئولي ناديه أن الأولوية لديه حاليًا في الانضمام إلى صفوف فريق الزمالك خلال الموسم المقبل.
وتلقى مسئولو الإسماعيلي اتصالات من بعض الوسطاء حول رغبة الأهلي في ضم عواد لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الحارس الذي تمسك بالانضمام إلى صفوف الزمالك.
وكان الزمالك قد أنهى كل تفاصيل الصفقة في الأيام الماضية مع اللاعب والحصول على توقيعه بشكل رسمي ولم يتبقى سوى إنهاء الأمور المالية مع إدارة الإسماعيلي التي تتخوف من الإعلان عن قرار بيع اللاعب حاليًا بسبب انتقادات وغضب الجماهير.
ويرغب الزمالك في ضم عواد للتغلب على النقص العددي في مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" في تدريبات المنتخب الوطني وغيابه لفترة تصل إلى 8 شهور.