رياضة | عواد للإسماعيلي: لن ألعب للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عواد للإسماعيلي: لن ألعب للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مسئولي ناديه أن الأولوية لديه حاليًا في الانضمام إلى صفوف فريق الزمالك خلال الموسم المقبل.

وتلقى مسئولو الإسماعيلي اتصالات من بعض الوسطاء حول رغبة الأهلي في ضم عواد لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الحارس الذي تمسك بالانضمام إلى صفوف الزمالك.