رياضة | زيدان يطرد لاعبا جديدا من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطرد لاعبا جديدا من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على فتح باب الرحيل أمام داني سيبايوس لاعب وسط فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية .

واكدت التقارير على أن داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد بات على مشارف الانضمام لفريق أرسنال الإنجليزي خلال الصيف الجاري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وجاءت رغبة اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد بعدما علم بصعوبة حصوله على فرصة المشاركة تحت قيادة المدير الفني الحالي زين الدين زيدان.