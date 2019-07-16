رياضة | اقتراب نجم برشلونة من فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراب نجم برشلونة من فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي إسباني، ان نادي فالنسيا يجد اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "سبورت"، إن الحفافيش بعد أسابيع قليلة من توقف المفاوضات، وضع على الطاولة مرة أخرى اسم البرازيلي رافينيا ألكانتارا .

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وأوضحت الصحيفة إلى أن ادارة نادي برشلونة متمسكة بالحصول على 15 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب البرازيلي ولكن فالنسيا يريد إتمام الصفقة بمبلغ أقل، نظرًا لأنه يتبقى عام واحد فقط في عقد رافينيا.

وأختتمت: "الوقت ضد برشلونة، حيث يُفضل المدير الفني للبارسا إرنستو فالفيردي فريقًا بعدد محدود من اللاعبين، ويحتاج النادي لأموال لتمويل صفقة استعادة نيمار، من سان جيرمان، نظرًا للمتطلبات المادية الكبيرة للصفقة".

ويذكر أن حالياً يشارك النجم البرازيلي في مران برشلونة استعدادا للموسم الجديد، وحال عدم إتمام انتقاله لفالنسيا في الأيام المقبلة.