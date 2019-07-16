شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل خطابات لـ9 دول لترشيح حكام لإدارة مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام اتحاد الكرة بإرسال خطابات إلى 9 دول لترشيح حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى فى الدورى. Advertisements وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى دول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا واليونان واسبانيا وألمانيا والنرويج والسويد. وقرر مسئولو اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجارى، فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز 2018 – 2019، ورفض مقترح تعيين حكام مصريين للمباراة لأنها قد تكون حاسمة فى مشوار بطولة الدورى، ليتم الاتفاق على حكام أجانب كبار للمباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرسل خطابات لـ9 دول لترشيح حكام لإدارة مباراة القمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.