شكرا لقرائتكم محمد فاروق يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الحكم الدولى السابق محمد فاروق، عن خوضه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة بعد ترشيحه من قبل بعض رؤساء أندية الصعيد خاصةً أندية منطقة بنى سويف مسقط رأسه.

ويستعد فاروق لخوض الانتخابات على مقعد عضوية مجلس إدارة الجبلاية ، بعد استقالة مجلس الإدارة عقب الخروج من كأس الأمم الأفريقية .

وقال محمد فاروق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 ": إن فكرة ترشحه جاءت لتلبية رغبة أندية الصعيد التى لا تلقى دعم كباقى أندية الوجه البحرى ، و أنه سيسعى لخدمة جميع الأندية للوصول إلى مبدأ تكافؤ الفرص و تحقيق العدالة بين الدعم المقدم للأندية .

وأشار فاروق، إلى أنه ترشح لانتخابات الجبلاية بناءً على أنه حكم دولى سابق ، و مثل التحكيم المصري في العديد من المحافل الدولية و المحلية ، كما أنه يعتبر من الحكام المصريين الذين قاموا بإدارة لقاءات القمة بين الأهلى و الزمالك، بالإضافة إلى أنه كان لاعب سابق في المنتخب المصرى العسكرى .