شكرا لقرائتكم كهربا تائه في شوارع تركيا للبحث عن نادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد حالياً محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك في تركيا من أجل البحث عن التعاقد مع نادي جديد خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بعدما دخل اللاعب في مشاكل كبيرة مع إدراة الفريق الأبيض بالفترة الأخيرة وقرر الرحيل عن النادي.

وكان كهربا قد قرر خلال الفترة الأخيرة أن ينهي علاقته بالفريق الأبيض وأن يخوض تجربه جديدة في تركيا، بعدما أكد أن عقد التجديد الذي تم توقيعه لم يوثق بعد وبالتالي فمن حقه الرحيل إلى أي نادي آخر.

وبالرغم من سفر كهربا إلى تركيا في الوقت الحالي، إلا أنه لا يوجد فريق معين يتفاوض مع اللاعب من أجل انهاء الأمور، بل انه اعتمد على وكيل اعماله الذي وعده بأن يجد له نادياً ينتقل له عند بداية الموسم الحالي.

Advertisements

ويصب وكيل كهربا كل تركيزه حالياً على أن يجد نادياً يتعاقد مع كهربا خلال الفترة الحالية، خاصة أن الموسم الجديد اقترب بشدة، حيث أن اللاعب حالياً يحتاج إلى التواجد داخل ارضية الملعب، إلى أن تنتهي المشكلى القائمة بينه وبين إدارة الزمالك.

وكان رئيس الزمالك قد أكد أن موقف الفريق سليم تماماً وأن العقد تم توثيقه وأن كهربا لازال لاعباً في الزمالك حتى الآن، بل إنه إذا تعاقد مع أي فريق خلال الفترة المقبلة، سيتم إيقافه بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه لديه العديد من المفاجآت التي سيكشفها خلال الفترة المقبلة.

وانقطع اللاعب عن تدريبات فريق الزمالك الذي يستعد حالياً لاسئناف بطولة الدوري العام عقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة حالياً في مصر، حيث يتبقى للفريق الأبيض ثلاث مباريات بالمسابقة سيتوقف عليهم حسم اللقب.

والتزم كهربا بالصمت وعدم الرد نهائياً على كل الأقاويل التي تتردد، وعلى رأسها أنه يرغب في اللعب للغريم التقليدي النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وأن تركيا عبارة عن محطة مؤقتة قبل حدوث هذا الأمر.