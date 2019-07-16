شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى لـ سعد سمير فى المانيا على 3 فترات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامج تأهيلي حالياً فى المانيا على 3 فترات، ضمن استعداداته للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر، وتواصل خالد محمود طبيب الأهلى مع المدافع الدولي، للاطمئنان على حالته، في ظل برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.

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وتحسن حالة سعد سمير بشكل كبير، ويتقدم بشكل ملحوظ في برنامج التأهيل الذي يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي تماما من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية وتسببت فى استبعاده من معسكر الفريق بإسبانيا.

وكان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.