شكرا لقرائتكم صورة تجمع أحمد الشيخ مع لاعبى الأهلى قبل العودة من معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلى، على نشر صورة من رحلة عودة بعثة الأهلى من إسبانيا إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر الذى أقامه الفريق فى إطار الاستعداد لمباريات الدورى القادمة .

ويظهر فى الصورة التى نشرها احمد الشيخ على صفحته بالفيس بوك ، كل من لاعبى الفريق باسم على و جونيور اجاى ، بالإضافة إلى الأنجولى جيرالدو، وكتب اللاعب على الصورة "egypt"، اشارة الى انهم فى طريق العودة للقاهرة

وأقام الأهلى معسكر للفريق ، والذى استمر قرابة الـ12 يوماً، خاض خلالها الفريق 3 مباريات ودية أمام فريق أوكام الإسبانى، وسوكر سمارت الإسبانى، ونيو بورت كاونتى الإنجليزى .

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ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غدا الأربعاء على أن يواصل بعدها الاستعداد لمواجهة لمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى الممتاز، ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال برنامجا بدنيا مكثفا لرفع لياقة لاعبى الفريق الفنية والبدنية، قبل مباراتى المقاولون والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى.