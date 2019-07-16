شكرا لقرائتكم سعد سمير يوجه رسالة لإبنته: "وحشتينى يا ملاكى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص سعد سمير مدافع فريق الأهلى، و المتواجد حاليا فى ألمانيا للعلاج من الإصابة، رسالة إلى ابنته، مدونًا :" وحشتينى يا ملاكى " miss you my angel ".
ونشر اللاعب صورة تجمعه بابنته على موقع الصور انستجرام وهو يحملها على اكتافه .
كان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.
يؤدى سعد سمير مدافع النادى الأهلى برنامجه التأهيلي حالياً فى المانيا على 3 فترات، ضمن استعداداته للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر، وتواصل خالد محمود طبيب الأهلى مع المدافع الدولي، للاطمئنان على حالته، في ظل برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.
وتحسنت حالة سعد سمير بشكل كبير، ويتقدم بشكل ملحوظ في برنامج التأهيل الذي يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي تماما من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية وتسببت فى استبعاده من معسكر الفريق بإسبانيا .
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