شكرا لقرائتكم بعد صفقة اشرف بن شرقي .. سيناريو رحيل أحداد يثير القلق داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك ، التعاقد رسميا مع المغربى، اشرف بن شرقي ، لاعب الهلال السعودي، لمدة 3 مواسم قادمة، بعد سلسلة من المفاوضات بين مسئولي القلعة البيضاء، والنادي السعودى ووكيل اللاعب المغربى.

اشرف بن شرقي يطيح بأحد أجانب الزمالك



انتقال اشرف بن شرقي لصفوف الزمالك، جعل النادي الأبيض، مطالبا بضرورة الإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب المتواجدين حاليا فى صفوف القلعة البيضاء وهما الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب والثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز.

اشرف بن شرقي يتسبب فى رحيل مواطنه من الزمالك



انضمام اشرف بن شرقي لفريق الزمالك، جعل أيام مواطنه حميد أحداد داخل القلعة البيضاء، أصبحت معدودة حيث ينتظر رحيله خلال الأيام القليلة القادمة، فى ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات لذا يعد الأقرب لمغادرة قلعة ميت عقبة، وإفساح المجال لزميله بن شرقي فى التواجد بالقائمة الزملكاوية خلال الموسم الجديد.

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الزمالك يقيد اشرف بن شرقي بدل أحداد



سيناريو رحيل حميد أحداد عن الزمالك لقيد اشرف بن شرقي ، يثير القلق داخل القلعة البيضاء، خاصة أن التعاقد مع أحداد كلف خزينة النادي قرابة 25 مليون جنيه، بخلاف راتبه السنوى منذ الانضمام، لذا يجب رحيله بقيمة مالية مناسبة حتى لا يتعرض النادي لخسائر مالية فادحة.

الزمالك بدأ تسويق أحداد قبل ضم بن شرقي



وقبل إعلان مسئولو الزمالك عن إتمام صفقة اشرف بن شرقي بشكل رسمى، بدأت الإدارة البيضاء، فى محاولات تسويق حميد أحداد، لتوفير أفضل عرض ممكن يتيح للنادي تحقيق فائدة مالية نظير رحيل اللاعب وتقليل الخسائر المنتظرة لتعويض تكلفة التعاقد معه.

اشرف بن شرقي فى القاهرة غدا



ويصل اشرف بن شرقي إلى القاهرة غدا الأربعاء، لتوقيع عقود الانضمام لصفوف الزمالك بشكل رسمى وفقا لما أعلنه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، بعد إتمام كافة الاتفاقات ليصبح اللاعب ضمن صفوف الفريق الأبيض بشكل رسمى لمدة 3 مواسم قادمة.