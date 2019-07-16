شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجهة خورفكان الإماراتى وديًا 31 يوليو الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، الاستقرارعلى ملاقاة خورفقان الشارقة الاماراتى ودياً فى 31 يوليو الجارى فى أولى وديات الفريق استعداداً للموسم الجديد، حيث يقيم الفريق الاماراتى الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الاولى الاماراتى معسكر مغلق بالقاهرة .

وكان الجهاز الفنى للطلائع قد أعلن موعد المعسكر الأول بالاسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى وحتى 28 من نفس الشهر ، على أن يكون معسكر الاعداد الثانى بالاسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى الثامن من نفس الشهر .

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وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.