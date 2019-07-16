شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطلب ثنائى الزمالك مقابل طارق طه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولى نادى الإسماعيلى على تقديم طلب لنظرائهم فى الزمالك، للحصول على خدمات ثنائى الزمالك أحمد داوودا وأحمد كابوريا مقابل الاستغناء عن خدمات طارق طه ظهير أيسر الدراويش للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم توقيع أحمد داوودا على عقود إعارته لصفوف سموحة لمدة موسم مقابل 2 مليون جنيه للزمالك، إلا أن الإسماعيلى طلب الحصول على خدمات اللاعب لحسم انتقال طارق طه للقلعة البيضاء، كما ينتظر كابوريا تحديد موقفه النهائى مع الزمالك لتحديد وجهته المقبلة.

وطلب مسئولو نادى الزمالك الحصول على خدمات طارق طه، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، خاصة فى ظل اقتراب بهاء مجدى من الرحيل، حيث تلقى بهاء عرضاً من نادى بيراميدز، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لضمه إلى صفوف الأخير فى الموسم الجديد.

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وجاءت مفاوضات بيراميدز مع بهاء مجدى لضمه من الزمالك بناءً على رؤية الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق الذى طلب من مسئولى بيراميدز ضرورة إنهاء صفقة ضم بهاء مجدى خلال الفترة الجارية، بعدما طلب من قبل الحصول على خدمات إبراهيم حسن أيضا من الزمالك، ولعب الثنائى من قبل تحت قيادته عندما كان مديرا فنيا للإسماعيلى.

وجاء ترشيح طارق طه لدعم الجبهة اليسرى للزمالك فى الموسم الجديد بعدما كان أيضا مرشحا فى وقت سابق للانضمام إلى صفوف الأبيض، عندما كان ضمن صفوف سموحة قبل انتقاله إلى الدراويش.

وكان كابوريا قد انضم إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية فى 2017 قادمًا من المصرى البورسعيدى بعدما تألق ضمن صفوف الأخير وخرج معارًا للاتحاد السكندرى فى شهر يناير من العام الماضى وقضى هذا الموسم معارًا لطلائع الجيش، وتعاقد الزمالك مع أحمد داوودا قادما من مصر المقاصة فى الموسم قبل الماضى، قبل أن يتم إعارته للاتحاد السكندرى فى الموسم المنقضى.