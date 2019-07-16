شكرا لقرائتكم المريخ البورسعيدى يضم علاء الدين محمد لاعب بتروجت ثلاث مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى، على خدمات اللاعب علاء الدين محمد الشهير بانيستا لاعب بتروجت في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم . ووقع اللاعب على العقد في حضور محمود الملاح نائب رئيس نادى المريخ البورسعيدى وعلى جلال وكيل اللاعبين . Advertisements وفضل بانيستا الانضمام للمريخ البورسعيدى بعد مفاوضات مع عدة أندية أبرزها النصر ومنتخب السويس .

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