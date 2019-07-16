كواليس صفقة انتقال اشرف بن شرقي للزمالك...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل الزمالك تفاصيل انضمام المغربي اشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي إلى صفوف الزمالك، خلاف فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.
كشف المصدر أن الصفقة تمت بين ناديي الهلال والزمالك بدون مقابل مالي، بعدما كان يرغب النادي السعودي في الحصول على خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، إلا أن الإدارة البيضاء طلبت الفصل بين الصفقتين والتعامل مع كل منهما على حدة.
وأردف أن أحمد وأمير مرتضى نجلي رئيس الزمالك هما من قادا المفاوضات مع بن شرقي وإدارة الهلال، حتى كللت الصفقة بالنجاح، على أن يصل اللاعب إلى القاهرة غدا الأربعاء ويتم تقديمه للجماهير البيضاء في مؤتمر صحفي.
وأضاف المصدر أن الزمالك تفوق على أندية عربية كانت تنافسه على الظفر بخدمات اللاعب أبرزها ناديه السابق الوداد المغربي ، حيث رحب اللاعب باللعب في الزمالك باعتباره من أبرز الأندية العربية.
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