شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 وكواليس وأسرار صفقة اشرف بن شرقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك إن اشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى وقع للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم ، أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" حصلنا على خدمات أشرف بن شرقى لمدة 3 مواسم" ، تابع رئيس الزمالك إن المفأوضات ما زالت جارية فى الوقت الحإلى لحسم موقف حميد أحداد.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019،أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه اتخذ خطوات مهمة فى صفقة ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى ، أضاف مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" اتخذنا خطوات مهمة مع محمد عواد ومع رئيس النادى لضم الحارس" ، تابع رئيس الزمالك :" جمهور الاسماعيلى محترم وما يحدث من قلة لن يهز العلاقة بين الناديين".
وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة أنه من المستحيل أن يقوم بتعديل عقد محمود " كهربا " بعد الامور الذى قام بيها خلال الموسم الماضى مع زملائه والجهاز ألفنى ثم الهروب إلى تركيا .
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وأشار مرتضى منصور أن يتم التكتم على بعض الامور الذى قام بيها اللاعب محمود كهربا خلال هذة الايام وينتظر تقديم أعتذار رسمى لجمهور فريق الزمالك ثم الجهاز الجهاز ألفنى الحإلى لعودته مره أخرى ثم يتم التفكير فى الجلوس معه .
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، كما خضع يوسف أوباما مهاجم ألفريق لجلسة تدريبية اضافية بعد انتهاء التدريبات الجماعية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ويحتاج ألفريق الأبيض لتحقيق الآنتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقأولون العرب وألفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحإلى.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019، يعقد طارق حامد نجم وسط نادي الزمالك جلسة ثنائية مع أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة، من أجل حسم مصيره مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تلقي اللاعب عرضاً مغرياً للغاية من فريق اتحاد جدة السعودي.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ومن المنتظر أن يتم مناقشة الكثير من الأمور التي تخص مستقبل اللاعب مع الفريق خلال هذه الجلسة، حيث سيحاول النادي أن يرضي حامد مادياً بشكل كبير، خاصة في ظل رغبة رئيس النادي الكبيرة في الابقاء على نجمه خلال الموسم المقبل.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، سيحاول أمير خلال الجلسة أن يصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف حتى يبقى اللاعب في صفوف الزمالك، خاصة أنها رغبة الإدارة الأولى إلا إذا اختلفت الأمور وتغيرت في ظل وجود عرضاً مغرياً بهذا الشكل.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019، وشهدت الأيام الماضية تلقى لاعبي الزمالك العديد من العروض الخليجية المغرية، على رأسهم طارق حامد الذي تلقى عرضاً من اتحاد جدة السعودي وصل إلى 4 مليون دولار، بل أن صحيفة عكاظ السعودية قد أكدت أن الصفقة أصبحت قريبة للغاية من الانتهاء بشكل رسمي.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، كان رئيس الزمالك قد خرج وأكد عدم صحة كل هذه الأقاويل، حيث أكد أن رغبة الندي هي بقاء حامد حتى لو أراد أن يزيد قيمته عقده المالية، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية للفريق خلال المواسم السابقه، بل أنه يؤدي بروح قتاليه عالية يفتقدها اللاعبين الآخرين.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ويحاول مسؤولي الزمالك أن ينهوا ملف أزمة طارق حامد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يستعد لاسئناف بطولة الدوري المصري عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2019، حيث يتبقى للزمالك ثلاث مواجهات نارية سيتحدد على أثرها هوية البطل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين القطبين في الموسم الحالي.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، قرر مسئولو الزمالك الموافقة على تسويق حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاستقرار مع خالد جلال، المدير الفنى للفريق، حول استمرار الدولى التونسى حمدى النقاز، لقيادة تلك الجبهة فى الموسم الجديد، مع بحث تدعيم الجبهة اليمنى بأحد اللاعبين خلال الفترة الجارية.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وطرح البعض داخل القلعة البيضاء اسم عمر جابر، ظهير فريق بيراميدز، للعودة مجددًا إلى النادى الأبيض، خاصة أنه يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى واليسرى بجانب بعض الترشيحات الأخرى، والتى كان أبرزها فى الفترة الأخيرة على فوزى، الظهير الأيمن لنادى إنبى بجانب الصاعد كريم فؤاد ظهير نجوم المستقبل والمنتخب الأولمبى، على أن يحسم مسئولو الأبيض ذلك الملف بشكل كامل خلال الفترة الجارية.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، دائرة المرشحين للراحلين عن صفوف الفريق الأبيض فى الصيف القادم، خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجديد حيث يحق له الرحيل عن النادى بشكل حر فى شهر يناير المقبل.
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ويسعى مسئولو النادى الأبيض لتسويقه خلال الفترة الجارية من أجل الاستفادة بعائد مادى من وراء ذلك، خاصة أن اللاعب أيضًا يبحث عن عروض خارجية للرحيل عن قلعة ميت عقبة، بجانب رفض مسئولى الزمالك تلويح وكيل أعماله بامتلاكه عرض من النادى الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 وكواليس وأسرار صفقة اشرف بن شرقي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.