شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 وكواليس وأسرار صفقة اشرف بن شرقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدراة نادى الزمالك إن اشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى وقع للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم ، أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" حصلنا على خدمات أشرف بن شرقى لمدة 3 مواسم" ، تابع رئيس الزمالك إن المفأوضات ما زالت جارية فى الوقت الحإلى لحسم موقف حميد أحداد.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019،أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه اتخذ خطوات مهمة فى صفقة ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى ، أضاف مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" اتخذنا خطوات مهمة مع محمد عواد ومع رئيس النادى لضم الحارس" ، تابع رئيس الزمالك :" جمهور الاسماعيلى محترم وما يحدث من قلة لن يهز العلاقة بين الناديين".

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن عقد محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب ألفريق الأبيض سليم 100% وتم توثيقه فى الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال ألفترة الماضية ويتبقى له 3 سنوات أخرى .

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة أنه من المستحيل أن يقوم بتعديل عقد محمود " كهربا " بعد الامور الذى قام بيها خلال الموسم الماضى مع زملائه والجهاز ألفنى ثم الهروب إلى تركيا .

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، وأشار مرتضى منصور أن يتم التكتم على بعض الامور الذى قام بيها اللاعب محمود كهربا خلال هذة الايام وينتظر تقديم أعتذار رسمى لجمهور فريق الزمالك ثم الجهاز الجهاز ألفنى الحإلى لعودته مره أخرى ثم يتم التفكير فى الجلوس معه .

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، حضر المغربى خالد بو طيب مهاجم الزمالك لمقر النادى بميت عقبة وعقد جلسة مع الجهاز ألفنى للفريق بقيادة خالد جلال، وحرص الجهاز الطبى على عقد جلسة مع اللاعب للتأكد من جاهزيته الطبية للمشاركة فى التدريبات فى ألفترة المقبلة ، وتعرض بوطيب للإصابة فى الركبة مع منتخب المغرب خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التى تقام فى مصر.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، كما خضع يوسف أوباما مهاجم ألفريق لجلسة تدريبية اضافية بعد انتهاء التدريبات الجماعية، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ويحتاج ألفريق الأبيض لتحقيق الآنتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقأولون العرب وألفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحإلى.

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أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019، يعقد طارق حامد نجم وسط نادي الزمالك جلسة ثنائية مع أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة، من أجل حسم مصيره مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تلقي اللاعب عرضاً مغرياً للغاية من فريق اتحاد جدة السعودي.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ومن المنتظر أن يتم مناقشة الكثير من الأمور التي تخص مستقبل اللاعب مع الفريق خلال هذه الجلسة، حيث سيحاول النادي أن يرضي حامد مادياً بشكل كبير، خاصة في ظل رغبة رئيس النادي الكبيرة في الابقاء على نجمه خلال الموسم المقبل.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، سيحاول أمير خلال الجلسة أن يصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف حتى يبقى اللاعب في صفوف الزمالك، خاصة أنها رغبة الإدارة الأولى إلا إذا اختلفت الأمور وتغيرت في ظل وجود عرضاً مغرياً بهذا الشكل.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019، وشهدت الأيام الماضية تلقى لاعبي الزمالك العديد من العروض الخليجية المغرية، على رأسهم طارق حامد الذي تلقى عرضاً من اتحاد جدة السعودي وصل إلى 4 مليون دولار، بل أن صحيفة عكاظ السعودية قد أكدت أن الصفقة أصبحت قريبة للغاية من الانتهاء بشكل رسمي.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، كان رئيس الزمالك قد خرج وأكد عدم صحة كل هذه الأقاويل، حيث أكد أن رغبة الندي هي بقاء حامد حتى لو أراد أن يزيد قيمته عقده المالية، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية للفريق خلال المواسم السابقه، بل أنه يؤدي بروح قتاليه عالية يفتقدها اللاعبين الآخرين.

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 ، ويحاول مسؤولي الزمالك أن ينهوا ملف أزمة طارق حامد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يستعد لاسئناف بطولة الدوري المصري عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2019، حيث يتبقى للزمالك ثلاث مواجهات نارية سيتحدد على أثرها هوية البطل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين القطبين في الموسم الحالي.