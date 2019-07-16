حسن شحاتة يتولى الإدارة الفنية للمنتخب

صرح رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، المهندس فرج عامر معلنا عن تولي الكابتن حسن شحاتة مهام الإدارة الفنية لمنتخب مصر الوطني، وجاءت تلك التصريحات عبر الحساب الشخصي له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقام عامر بتهنئة المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، متمنيا أن ينجح في اختيار معاونيه بنفسه، وجاء ذلك بعد أن قام منتخب الفراعنة بتوديع بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر على أراضيها منذ 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وكان منتخب مصر قد تخطي مرحلة المجموعات بالفوز الثمين على كل من أوغندا، زيمبابوي، والكونغو، ليتلقى الهزيمة في لقاء جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16، مما أدي إلى إقالة المدير الفني للمنتخب خافيير أجري والبحث عن مدرب جديد للمنتخب، ليعلن أخيرا فرج عامر عن إسناد مسئولية الإدارة الفنية للمنتخب المصري إلى الكابتن حسن شحاتة.