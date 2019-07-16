رسميا… الزمالك يتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك “مرتضي منصور” معلنا عن تعاقد الفريق الأبيض بشكل رسمي مع لاعب فريق الهلال السعودي “أشرف بن شرقي”؛ حيث نجح الفريق الأبيض في الحصول على توقيع اللاعب للفريق لمدة ثلاث مواسم.

وجاءت تلك التصريحات عبر برنامج الزمالك اليوم، والذي يذاع على قناة المحور الفضائية، والتي كشف خلالها منصور أن المفاوضات ما زالت قائمة في الوقت الراهن للاستقرار على موقف اللاعب حميد أحداد، بينما لم يكشف عن أي تفاصيل رسمية أخري بشأن أحداد.

جديرا بالذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 8 لقاءات وتلقي الهزيمة في ثلاث لقاءات أخري.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات الدوري المصري المتبقية بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تقام على مصر منذ 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.