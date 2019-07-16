الطلائع يستعد للمعسكر الثاني بالإسكندرية

يستعد نادي طلائع الجيش تحت قيادة سيرجيو فارياس البرازيلي لدخول معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية، ويبدأ منذ الأول من شهر أغسطس القادم ويستمر حتى الثامن من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات الفرق لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وكان المدير الفني للفريق قد كشف عن موعد خوض المعسكر المغلق الأول بالإسكندرية، والذي يبدأ في الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

وكان فريق الطلائع قد نجح في الحصول على توقيع 6 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهم “وليد حسن لاعب النادي المصري، ناصر منسي ومهند لاشين لاعبي بيراميدز، إبراهيم رخا لاعب الرجاء المطروحي، إسلام فؤاد لاعب المقاولون العرب، وعمرو السيسي لاعب النجوم”.

وأنهي الفريق مسابقة الدور المصري الممتاز وهو يحتل المرتبة الثامنة برصيد 41 نقطة، وذلك بعد أن خاض 34 لقاء تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات وتلقي الهزيمة في 13 لقاء وتعادل في 11 لقاء، بينما سجل اللاعبين نحو 41 هدفا وتلقت الشباك نحو 39 هدفا.