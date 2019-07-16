مرتضي منصور يعلن إعارة روقة وعماد فتحي لسموحة

صرح مرتضي منصور “رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك” معلنا عن موافقته على رحيل محمد أشرف روقة وعماد فتحي إلى نادي سموحة بشكل رسمي.

وأضاف منصور عبر تصريحاته لبرنامج الزمالك اليوم الذي يذاع على قناة المحور الفضائية، مشيرا إلى موافقته النهائية على رحيل الثنائي إلى سموحة على سبيل الإعارة، بشرط أن يوقع اللاعبون على عقود ثلاثية مع النادي، بعد انتهاء تجديد تعاقدهم مع الفريق الأبيض لمواسم إضافية.

وكان الفارس الأبيض قد كشف عن إعارة الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وبيع إسلام جمال نهائيا إلى الفريق السكندري.

وأكمل مرتضي منصور متمنيا فوز الجزائر وتتويجها بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، التي تقام في مصر في الوقت الراهن، كما طالب الجماهير المصرية بتشجيع المنتخب الجزائري والالتفاف حوله في نهائي البطولة الإفريقية.