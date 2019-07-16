استاد القاهرة يشهد بروفات مراسم ختام أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد استاد القاهرة بروفتان اليوم وغدا الأربعاء لمراسم حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة. ويشهد الختام مواجهة قوية بين منتخبى السنغال والجزائر لتحديد اللقب، بينما يلتقى منتخبا تونس ونيجيريا لتحديد المركزين الثالث والرابع. يذكر أن حفل الافتتاح الذى أقيم يوم 21 يونيو الماضى، شهد فقرات مبهرة لاقت احترام جميع الوفود المشاركة فى البطولة ومسئولو الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم.

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