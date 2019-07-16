سوبر كورة.. تعرف على رسالة كريم بامبو للأهلى قبل التوقيع للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال كريم بامبو جناح الإسماعيلى المنتهى تعاقده مع ناديه يُفضل الانتقال للأهلى بداية من الموسم الجديد، رغم تباطؤ الإدارة الحمراء فى تفعيل تعاقدها مع اللاعب الشاب الذى وقع للأهلى لمدة 5 سنوات فى وقت سابق. وطالب مسئولو الأهلى بامبو خلال الفترة الماضية بتأجيل التوقيع لأى نادٍ لحين وضوح الرؤية بخصوصه، قبل أن يتغير الموقف بعد نجاح الأهلى فى تمديد استعارة رمضان صبحى لمدة موسم آخر. لمعرفة رسالة كريم بامبو للأهلى قبل التوقيع للزمالك اضغط هنا

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