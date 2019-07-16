شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يوجه رسالة إلى ابنته من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سعد سمير لاعب فريق الأهلى، المتواجد حاليا فى ألمانيا للعلاج من الإصابة التى يعانى منها، رسالة إلى ابنته.

ونشر لاعب الأهلى صورة تجمعه بابنته على موقع الصور إنستجرام، وعلق عليها باللغة الإنجليزية وحشتينى يا ملاكى "miss you my angel".

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كان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى.

ويؤدى سعد سمير مدافع النادى الأهلى برنامجه التأهيلى حالياً فى ألمانيا على 3 فترات، ضمن استعداداته للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر، وتواصل خالد محمود طبيب الأهلى مع المدافع الدولى، للاطمئنان على حالته، فى ظل برنامج العلاج الطبيعى الذى يؤديه فى الفترة الأخيرة.

وتحسنت حالة سعد سمير بشكل كبير، ويتقدم بشكل ملحوظ فى برنامج التأهيل الذي يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافى تماما من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية وتسببت فى استبعاده من معسكر الفريق بإسبانيا .