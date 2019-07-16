شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه خورفقان الشارقة الإماراتى ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس على ملاقاة خورفقان الشارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الجارى، فى أولى وديات الفريق استعداداً للموسم الجديد، حيث يقيم الفريق الإماراتى الصاعد حديثاً لدورى الدرجة الأولى الإماراتى معسكرا مغلقا بالقاهرة.

وكان الجهاز الفنى للطلائع قد أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 28 من نفس الشهر، على أن يكون معسكر الإعداد الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى الثامن من نفس الشهر.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.