شكرا لقرائتكم خبر عن بانيستا لاعب بتروجت ينتقل للمريخ البورسعيدى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى فى التعاقد مع علاء الدين محمد الشهير بانيستا لاعب بتروجت فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. ووقع اللاعب على العقد فى حضور محمود الملاح نائب رئيس نادى المريخ البورسعيدى وعلى جلال وكيل اللاعبين. وفضل بانيستا الانضمام للمريخ البورسعيدى بعد مفاوضات مع عدة أندية أبرزها النصر ومنتخب السويس.

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