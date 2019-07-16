شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الظهور فى ميت عقبة.. كشف حساب اشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحصول على خدمات المغربى اشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى، الذى انتهت إعارته لفريق لانس الفرنسى.

ووفقا لتأكيدات رئيس الزمالك فإن اللاعب يستمر مع القلعة البيضاء 3 مواسم، على أن يصل القاهرة الأربعاء المقبل، ويتم تقديمه فى مؤتمر صحفى.

وقبل وصول اللاعب إلى القاهرة نرصد أهم ما قدمه خلال مسيرته فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى.

- يبلغ بن شرقى 25 عاما حيث إنه مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب إلا أنه يجيد الهجوم.

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- بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

- وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

- توج مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

- ظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم، على أن يصل خلال الساعات المقبلة، ويتم تقديمه للإعلام فى مؤتمر صحفى.