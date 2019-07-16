شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 9 دول لترشيح حكام أجانب لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى 9 دول لترشيح حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى فى الدورى، حيث أرسل خطابات إلى دول إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا واليونان وإسبانيا وألمانيا والنرويج والسويد.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو من الشهر الجارى، فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز 2018 – 2019، ورفض مقترح تعيين حكام مصريين للمباراة لأنها قد تكون حاسمة فى مشوار بطولة الدورى، ليتم الاتفاق على حكام أجانب كبار للمباراة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه تم إرسال خطابات لأكثر من دولة لتعيين حكام أجانب من الصفوة، نظراً لصعوبة اللقاء، خاصة أن اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف استقدام الحكام بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب للأهلى والزمالك فقط وتحمل اتحاد الكرة للتكاليف كاملة، عكس باقى المباريات التى يتحمل أى طرف تكاليف الحكام بناء على طلبه.

كما أكد مسئولو الجبلاية أن الزمالك لم يتقدم بأى طلب رسمى لتعيين حكام أجانب فى مبارياته المقبلة بالدورى أمام الجونة ثم الإسماعيلى، والمقرر لهما يومى 21 و24 يوليو الجارى، وحال التقدم بطلب رسمى ستتم الموافقة على الفور بشرط سداد مبلغ 25 ألف دولار وإخطار الجبلاية بطلب استقدام الحكام قبل المباراة بأسبوع.