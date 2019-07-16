شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين رفيق رئيسا لبعثة المصارعة فى بطولة العالم بأستونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار اختيار نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد لرئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم للشباب، التى تقام بأستونيا فى الفترة من 8 إلى 19 أغسطس المقبل.

يشارك الاتحاد فى البطولة بمنتخبات كل من الحرة والرومانى، فيما يشارك من منتخب النسائية لاعبة واحدة، حيث تم اقتصار المشاركة عليها.

القائمة التى أعلنها الاتحاد للمشاركة فى البطولة تضم كلاً من: أحمد فؤاد، مؤمن أحمد ربيع، حسن حسن، يوسف احمد حمدى على مستوى الرومانية ، وفيما يخص منتخب الحرة فيشارك فتحى طارق وسيف الدين شكرى وأحمد محمود دبشة أما النسائية فتمثلها هالة وائل، ويرافق البعثة محمد زقلط وعبد القادر صلاح مدربين.

يذكر أن منتخب المصارعة الرومانية يشارك فى بطولة بيلاروسيا فى الفترة من 24 حتى 29 يوليو الحالى، والتى يستعد لها بمعسكر مغلق بالمركز الأولمبى بالمعادى، والتى تأتى المشاركة بها ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2020.