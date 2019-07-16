شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. الأهلى لطارق سليم: لن ننساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع فيس بوك الذكرى الثالثة لرحيل طارق سليم أحد أساطير القلعة الحمراء.

ونشرت صفحة الأهلى صورة للراحل وعلقت: "تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل أسطورتنا كابتن طارق سليم.. لن ننساك".

ودع طارق سليم أسطورة الأهلى عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، فى مثل هذا اليوم 16 يوليو 2016، ليترك خلفه بصمات لا تنسى على جدران القلعة الحمراء وتاريخاً يحكى الوفاء والعشق لنادى القرن منذ نعومة أظافره.

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ولد طارق سليم فى حى الدقى وتحديدا فى 27 يوليو 1927 الشقيق الأصغر للمايسترو صالح سليم وكان ترتيبه الثالث بعد أخويه صالح وعبد الوهاب.

شارك طارق سليم فى تحقيق 12 بطولة للأهلى منها 7 بطولات دورى عام وخمس بطولات كأس مصر، وأحرز مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية عام 1959، كما شارك فى تحقيق بطولة الجمهورية العربية المتـحدة موسـم 1961/1962.

لعب نجم الأهلى دوليا من عام 1956 حتى عام 1963 ومثل مصر فى بطولة الأمم الأفريقية عامى 1959و1963 ودورة روما الأولمبية عام 1960 وبطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكرية.

وفى أشد أوقات مرضه لم يتخلى طارق سليم عن الوفاء للأهلى فلقد حرص على حضور حفل افتتاح فرع النادى الأحمر الجديد بالشيخ زايد فى الفترة الماضية بعد توجيه الدعوة له من قبل المجلس الأهلاوى.