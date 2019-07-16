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شاهد رباعى الأهلى قبل العودة من إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلى صورة من رحلة عودة بعثة الأهلى من إسبانيا إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر الذى أقامه الفريق فى إطار الاستعداد لمباريات الدورى.

ويظهر فى الصورة التى نشرها أحمد الشيخ على صفحته على فيس بوك، كل من لاعبى الفريق باسم على وجونيور أجاى، بالإضافة إلى الأنجولى جيرالدو، وكتب اللاعب على الصورة "egypt" إشارة إلى أنهم فى طريق العودة للقاهرة.

وأقام الأهلى معسكرا للفريق، استمر قرابة الـ12 يوماً، خاض خلالها الفريق 3 مباريات ودية أمام فريق أوكام الإسبانى، وسوكر سمارت الإسبانى، ونيو بورت كاونتى الإنجليزى.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غدا الأربعاء على أن يواصل بعدها الاستعداد لمواجهة لمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى الممتاز، ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال برنامجا بدنيا مكثفا لرفع لياقة لاعبى الفريق الفنية والبدنية، قبل مباراتى المقاولون والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام بطولة الدورى.


أحمد الشيخ
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