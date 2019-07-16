رياضة | مقتل باتشلور لاعب جنوب إفريقيا السابق

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ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الثلاثاء أن لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي السابق مارك باتشلور قتل بعد تعرضه لإطلاق نار خارج منزله في جوهانسبرغ.



وتعرض باتشلور (49 عاماً)، والذي لعب لفرق كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس وماميلودي صنداونز في جنوب أفريقيا، لإطلاق نار في سيارته، ولم يصب شخص آخر كان في السيارة بسوء جراء الحادث.