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رياضة | راؤول جونزاليس يبدأ رحلته الرسمية مع ريال مدريد

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يبدأ النجم الإسباني راؤول جونزاليس ، مهام عمله كمدرب للفريق الرديف بنادي ريال مدريد الإسباني ، وذلك خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري . 

وكتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو: يبدأ راؤول في قيادة فريق الرديف بنادي ريال مدريد ، تحضيراته للموسم الكروي المقبل .

واضافت:  تم استدعاء اللاعبين في الساعة 9.30 صباحًا ، على الرغم من أن اللاعبين الرئيسيين  رودريغو وكوب وغير موجودين ، نظرًا لتواجدهم مع زيدان والفريق الأول في مدينة مونتريال بكندا بالإضافة إلى ألتوبي ، سواني ، فيدالجو ، دي ليفونتي ، خافي هيرنانديز .

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