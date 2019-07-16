رياضة | راؤول جونزاليس يبدأ رحلته الرسمية مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راؤول جونزاليس يبدأ رحلته الرسمية مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ النجم الإسباني راؤول جونزاليس ، مهام عمله كمدرب للفريق الرديف بنادي ريال مدريد الإسباني ، وذلك خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري .

وكتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو: يبدأ راؤول في قيادة فريق الرديف بنادي ريال مدريد ، تحضيراته للموسم الكروي المقبل .

واضافت: تم استدعاء اللاعبين في الساعة 9.30 صباحًا ، على الرغم من أن اللاعبين الرئيسيين رودريغو وكوب وغير موجودين ، نظرًا لتواجدهم مع زيدان والفريق الأول في مدينة مونتريال بكندا بالإضافة إلى ألتوبي ، سواني ، فيدالجو ، دي ليفونتي ، خافي هيرنانديز .