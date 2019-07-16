رياضة | سعد سمير يواصل برنامجه التأهيلي في ألمانيا للعودة لتدريبات الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير يواصل برنامجه التأهيلي في ألمانيا للعودة لتدريبات الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنفدي الأهلي برنامجه التأهيلي حالياً في ألمانيا على 3 فترات، ضمن استعداداته للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر.

وتواصل خالد محمود طبيب الأهلي مع مدافع الفريق الأحمر، للاطمئنان على حالته، في ظل برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.

وكان سعد قد تعرض للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، وجزع في الركبة خلال مباراة الأهلي أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في شهر إبريل الماضي.