رياضة | رايس مبولحي على موعد مع التاريخ في مباراة الجزائر والسنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايس مبولحي على موعد مع التاريخ في مباراة الجزائر والسنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد رايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر لدخول التاريخ عندما يلتقى فريقه مع السنغال يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وينتظر مبولحي العديد من الأرقام القياسية حال مشاركته مع الجزائر فى نهائي البطولة أمام السنغال ليصبح أكثر حارس فى تاريخ الخضر مشاركة فى بطولة كأس الأمم، ويتخطى مهدي سرباح حارس الفريق السابق في الثمانينات حيث يتساوى حاليا الثنائى فى رصيد 14 مباراة بالبطولة، وسيتفوق مبولحى بفارق مباراة عند مشاركته في النهائي كما هو متوقع.

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ونجح مبولحي فى تحطيم رقم قياسي آخر فى ربع النهائي بعدما حافظ على نظافة شباكه لمدة 420 دقيقة ليتخطى سرباح أيضًا الذى حافظ على نظافة شباكه في 390 دقيقة بنسخة 1984.

ويعد عنتر عصماني هو حارس المرمى الوحيد فى تاريخ الجزائر الذى توج بكأس الأمم عندما رفع الكأس مع زملائه في 1990، وسيكون مبولحى هو الحارس الثاني فى تاريخ الخضر الذى يرفع الكأس.