رياضة | 18 لاعبا في القائمة الأولي للحرية المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا في القائمة الأولي للحرية المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الحرية برئاسة ابراهيم ابوصندوق في إجتماع مجلس الذي عقد اليوم إرسال القائمة الأولي وتضم 18 لاعبا إستعدادا للموسم الجديد من القسم الثالث.

وضمت القائمة كل من : محمد فوزي ، محمد ديدا ، هشام الدسوقي،محمد ادكو، وليد خميس، رمضان الزيات، محمد حبظلم ،محمد علي ،ابو بكر سلومة، بيلوكا، احمد علاء، مؤمن سعيد ، محمود علاء ،طارق سالم ، عيسى العوامي،هاني رجب ،عمر عطيتو، خليفة الدريني.

كما قرر مجلس الإدارة ان تبدء فترة الإعداد يوم 18 أغسطس بملعب المصنع الحربي بالاسكندرية.