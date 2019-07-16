رياضة | برشلونة يعرض 4 لاعبين مقابل نيمار.. وباريس يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعرض 4 لاعبين مقابل نيمار.. وباريس يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن عرض نادي برشلونة لـ 4 لاعبين لباريس سان جيرمان مقابل الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الصيف الجاري.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ذا صن" أن نادي برشلونة قام بعرض كوتينو واومتيتي وسميدو وديمبلي من أجل مواقفة النادي الباريسي للتخلي عن نيمار دا سيفا .

Advertisements

واوضحت أن رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي قام برفض عرض برشلونة لضم نيمار مقابل الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فيليب كوتينيو، بالإضافة إلى 36 مليون إسترليني.

وجاء الرفض من جانب ناصر الخليفي بعد أن رأى أن عرض برشلونة لضم النجم البرازيلي غير مناسب.

وقالت تقارير إن النجم البرازيلي أبلغ ادارة سان جيرمان، برغبته في الرحيل في الميركاتو الحالي ووافق المسؤولون على طلبه بشرط الحصول على عرض مالي مناسب للنادي واللاعب.