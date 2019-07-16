رياضة | حفيظ دراجي: قضيت أجمل 3 ساعات في حياتي.. والنادي الأهلي السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيظ دراجي: قضيت أجمل 3 ساعات في حياتي.. والنادي الأهلي السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعلق الجزائري "حفيظ دراجي"، بأن زيارته لمقر النادي الأهلي كانت من أجمل الأوقات التي قضاها في حياته، على حد وصفه، مشددًا على كونه قد وجد حفاوة لا مثيل لها من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب، وكذلك من أعضاء النادي.

وفي تصريحات إعلامية لقناة النادي الأهلي، قال حفيظ دراجي: "هذه كانت أول زيارة لي إلى النادي الأهلي، ولكنها لن تكون الأخيرة، شعرت بإني في بيتي، ووجدت حفاوة غير طبيعية من قبل رئيس النادي المحترم محمود الخطيب، وأعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل".

وأكمل المعلق الجزائري تصريحاته قائلًا: "في الحقيقة كانوا من أجمل 3 ساعات في حياتي، وكنت سعيد للغاية بهذه الزيارة، التقطت العديد من الصور هناك والتقيت بأعضاء مجلس الإدارة".

الجدير بالذكر، بأن معلق قنوات بي إن سبورتس "حفيظ الدراجي" موجود الآن في مصر من أجل التعليق على مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، ومن المتوقع بأن يكون هو المعلق الأساسي لمباراة منتخب بلاده الجزائر أمام منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا بإستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.