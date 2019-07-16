رياضة | محمد النني "منبوذ" في أرسنال وكريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني "منبوذ" في أرسنال وكريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي للاستغناء عن محمد النني لاعب الفريق لتمويل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودخل محمد النني قائمة اللاعبين المرشحين للصفقات التبادلية وعرضه أرسنال على كريستال بالاس لضم ويلفريد زاها في الميركاتو الصيفي لكن الأخير رفض الصفقة.

Advertisements

وأجرى موقع "سبورتس مول" البريطاني تصويتًا حول اللاعبين الذين ترغب الجماهير في رحيلهم عن الجانرز هذا الصيف، وأتى شكودران موستافي في الصدارة وخلفه محمد النني متعادلًا مع زميله كارل جينكنسون، إذ صوتت 85% من الجماهير لصالح رحيلهما.