رياضة | مفاجآة.. هداف الدوري التركي في طريقه إلى الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. هداف الدوري التركي في طريقه إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية تركية، بأن نادي جالطة سراي التركي لا يمانع في بيع مهاجم الدولي السنغالي "مباي دياني"، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، خاصة في ظل وجود رغبة لدى بعض أندية الدوري السعودي في الحصول على خدماته خلال هذه الفترة.

وكشفت صحيفة "ajansspor" التركية، بأن جالطة سراي سوف يوافق على بيع مهاجمه السنغالي الذي حصد لقب هداف الدوري التركي في الموسم الماضي، خاصة في حالة وصول عرض مالي جيد لا يقل عن 15 مليون يورو، وهي القيمة التي يرى النادي التركي بأن أندية مثل النصر والهلال في المملكة العربية السعودية قادرة على دفعها.

وذكرت الصحيفة التركية، بأن المهاجم السنغالي الذي يلعب الآن مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا قد تتم عملية بيعه إلى إحدى الأندية السعودية قبل بداية الموسم الجديد كما حدث في العام الماضي في صفقة اللاعب الفرنسي "جوميز" والذي أنتقل من جالاتا سراي التركي إلى صفوف الهلال يوم 23 أغسطس 2018.