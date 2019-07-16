رياضة | عاجل| حارس الأهلي يقترب من الانتقال إلى وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| حارس الأهلي يقترب من الانتقال إلى وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نادي وادي دجلة من التعاقد مع محمد عصام الغندور حارس مرمى فريق شباب الأهلي مواليد ٩٧، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ودخل النادي الدجلاوي في مفاوضات مع الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية لضم الغندور، حيث تم الاتفاق بين النادي والحارس على كافة تفاصيل العقد، ويتبقى فقط موافقة الأهلي.
وكان الغندور قد أعير الموسم الماضي لفريق جمهورية شبين في الدرجة الثانية، وتلقى أكثر من عرض قبل أن يوافق مؤخرًا على عرض وادي دجلة.