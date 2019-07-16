رياضة | عاجل| حارس الأهلي يقترب من الانتقال إلى وادي دجلة

ودخل النادي الدجلاوي في مفاوضات مع الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية لضم الغندور، حيث تم الاتفاق بين النادي والحارس على كافة تفاصيل العقد، ويتبقى فقط موافقة الأهلي.

وكان الغندور قد أعير الموسم الماضي لفريق جمهورية شبين في الدرجة الثانية، وتلقى أكثر من عرض قبل أن يوافق مؤخرًا على عرض وادي دجلة.