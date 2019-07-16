رياضة | اتلتيكو مدريد يطلب نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتلتيكو مدريد يطلب نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أتليتكو مدريد الإسباني بقوة في مفاوضات مع توتنهام من أجل الحصول على ظهيره الأيمن الإنجليزي كيفن تريبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل خوانفران وبافار عن صفوف النادي العاصمي.

ويرغب توتنهام في التخلص مع تريبير من أجل التعاقد مع لاعب شاب يشغل هذا المركز بداية من الموسم المقبل ولديه مساحة أكبر للتطور، فضلا عن كونه يحصل على راتب أقل وسيكلف إدارة توتنهام مبلغ أقل.

وحدد توتنهام سعر تريبير بقيمة 25 مليون إسترليني للموافقة على رحيله في الانتقالات الحالية، وهي القيمة التي يحاول أتليتكو مدريد التفاوض حولها في الفترة المقبلة.

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وتعاقد توتنهام مع تريبير عام 2015 قادما من بيرنيلي بقيمة 3.5 مليون إسترليني، ليتألق بعد ذلك مع توتنهام تدريجيا حتى يصبح العنصر الرئيسي لشغل هذا المركز والانضمام للمنتخب الإنجليزي.

ويتبقى في عقد تريبير مع توتنهام موسمين، وهو ما يجعل السبيرز يضغط بقوة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من رحيله في الانتقالات الحالية والحصول على أكبر عائد مالي ممكن.

وقرر بوتشيتينو الاعتماد على ووكر بيترز بداية من الموسم المقبل بعدما جدد تعاقده مع النادي لمدة خمس مواسم مقبلة، وتقديمه مستوى مبشر في الدقائق التي خاضها بقمص توتنهام.