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رياضة | وكيل بيل يفجر مفاجأة حول رحيله عن ريال مدريد

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نفى وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل، نجم صفوف ريال مدريد ، اهتمام نظيره الإنجليزي توتنهام الإنجليزي ، بالحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري . 

 ونفي جوناثان بارنيت ، وكيل بيل ، أن يعود الويلزي إلى توتنهام الذي كان سيقدم عرضًا إلى مدريد ، وفقًا لما ذكرته ماركا ، وقال بارنيت في تالكسبورت لا أعلق على الشائعات.

وقال وكيله في تصريحات اليوم: اللاعب لا ينوي مغادرة ريال مدريد وأنه مستعد لبدء الموسم المقبل ، بيل لديه عقد حتى عام 2022 وسوف يكون متاحًا لزيدان حى انتهاء عقده . 

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