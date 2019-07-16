رياضة | وكيل بيل يفجر مفاجأة حول رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل بيل يفجر مفاجأة حول رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل، نجم صفوف ريال مدريد ، اهتمام نظيره الإنجليزي توتنهام الإنجليزي ، بالحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ونفي جوناثان بارنيت ، وكيل بيل ، أن يعود الويلزي إلى توتنهام الذي كان سيقدم عرضًا إلى مدريد ، وفقًا لما ذكرته ماركا ، وقال بارنيت في تالكسبورت لا أعلق على الشائعات.

وقال وكيله في تصريحات اليوم: اللاعب لا ينوي مغادرة ريال مدريد وأنه مستعد لبدء الموسم المقبل ، بيل لديه عقد حتى عام 2022 وسوف يكون متاحًا لزيدان حى انتهاء عقده .