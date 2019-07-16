رياضة | حسن شحاتة يطعن محمد صلاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن شحاتة يطعن محمد صلاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك إلى تمييز محمد صلاح نجم منتخب مصر وزميله محمود تريزيجيه في عهد خافيير أجيري المدرب السابق في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأوضح حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية سابقة قبل ترشيحه لتدريب منتخب مصر أن محمد صلاح وتريزيجيه تم الاهتمام بهما عن غيرهما رغم أن المفروض أن كل اللاعبين في مصر سواسية بفانلة الفراعنة.

Advertisements

وأضاف المعلم أن محمد صلاح وتريزيجيه لم يقدما دورهما على الوجه الأمثل في أمم إفريقيا 2019 بعد الخروج من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.