رياضة | اقتراب عصام الحضري من منصب داخل جهاز منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراب عصام الحضري من منصب داخل جهاز منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري من تولى منصب داخل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

ودعم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والعميد ثروت سويلم على اختيار المعلم الحضري مدربا لحراس مرمي المنتخب الوطني الأول.

Advertisements

كما استقر صبحي على تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا لمنتخب مصر واحمد حسن مديرًا الكرة.

استقر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعيين حسن شحاتة، مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

يذكر أن رحل خافيير أجيري عن تدريب منتخب مصر بعد توديع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 على يد البافانا بافانا.